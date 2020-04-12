الافراج عن 100 سجين من طالبان في أفغانستان

أفرجت السلطات الأفغانية عن 100 سجين من حركة "طالبان"، وهي ثالث دفعة في إطار الاتفاق المبرم بين الحركة والولايات المتحدة الأميركية.
وأعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني في وقت سابق عن إطلاق سراح 200 سجين من "طالبان".
وتأتي هذه الخطوات في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في شباط الماضي، ومن بين بنوده إطلاق سراح حوالي 5 آلاف من سجناء "طالبان"، مقابل نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.
وتعاني أفغانستان حربا مستمرة، منذ تشرين الاول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم "طالبان"، لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات 11 ايلول في الولايات المتحدة.
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