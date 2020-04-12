تايلاند تسجل 33 إصابة جديدة بالفيروس التاجي و3 وفيات

سجلت تايلاند 33 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع الإصابات 2،551 حالة، والوفيات 38.
ولفت تاوسين ويسانويوثين، المتحدث الرسمي باسم المركز الحكومي لإدارة "كورونا" الى إن رجلين تايلانديين يبلغان من العمر 74 و 44 توفيا بهذا الوباء، كما توفيت امرأة تبلغ من العمر 65 عاما.
هذا وعرضت قناة يورو نيوز مقطع فيديو عرض خلاله توفير السلطات التايلاندية ماكينات آليه لبيع الأقنعة الواقية للحماية من فيروس كورونا المستجد بمحطات القطارات في العاصمة بانكوك.
وصُنعت الأقنعة بواسطة سجناء تايلانديين استفادت السلطات من مجهوداتهم في تصنيع مستلزمات الوقاية من الفيروس.
ويمكن للمارة استخدام الماكينة لشراء الأقنعة البلاستيكية بثمن يبلغ 25 بات تايلاندي (0.25 دولار أميركي) للقناع الواحد.
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