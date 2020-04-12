رئيس أوكرانيا حول محنة كورونا: تعبنا لكن لن نستسلم

اعترف الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ بـ"التعب" جراء مكافحة تفشي ​فيروس كورونا​ في البلاد، لكنه أكد عزم حكومته على عدم الاستسلام.

واشار زيلينسكي في تصريح الى ان "كثيرا ما تكتبون أنه تظهر علينا سمات التعب"، مضيفا: "أظن أن سبب ذلك أننا تعبا فعلا لكننا لسنا مكسورين، كفاحنا ضد فيروس كورونا مستمر".

واستعرض زيلينسكي الإجراءات التي تتخذها حكومته للتصدى للوباء، مشيرا إلى أن "إرسال طائرات إلى ​الصين​ و​كوريا الجنوبية​ لجلب "كل ما يلزم"، إضافة إلى "العمل على زيادة إنتاج كمامات الوجه والبدلات الواقية محليا".

وتابع: "سنتغلب على كل شيء. وأتطلع بفارغ الصبر إلى يوم يتضمن فيه خطابي بشأن كورنا جملة واحدة فقط وهي لا إصابات و​وفيات​ في ​أوكرانيا​".

وفي وقت سابق تحدث وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران عن نقص في المواد الواقية من الفيروس لدى أفراد ​القوات المسلحة​ والأطباء العسكريين.