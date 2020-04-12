اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ"التعب" جراء مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، لكنه أكد عزم حكومته على عدم الاستسلام.
واشار زيلينسكي في تصريح الى ان "كثيرا ما تكتبون أنه تظهر علينا سمات التعب"، مضيفا: "أظن أن سبب ذلك أننا تعبا فعلا لكننا لسنا مكسورين، كفاحنا ضد فيروس كورونا مستمر".
واستعرض زيلينسكي الإجراءات التي تتخذها حكومته للتصدى للوباء، مشيرا إلى أن "إرسال طائرات إلى الصين وكوريا الجنوبية لجلب "كل ما يلزم"، إضافة إلى "العمل على زيادة إنتاج كمامات الوجه والبدلات الواقية محليا".
وتابع: "سنتغلب على كل شيء. وأتطلع بفارغ الصبر إلى يوم يتضمن فيه خطابي بشأن كورنا جملة واحدة فقط وهي لا إصابات ووفيات في أوكرانيا".
وفي وقت سابق تحدث وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران عن نقص في المواد الواقية من الفيروس لدى أفراد القوات المسلحة والأطباء العسكريين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أوكرانيا حول محنة كورونا: تعبنا لكن لن نستسلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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