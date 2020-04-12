قفزة في عدد إصابات كورونا في الصين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الأحد، أن بر الصين الرئيسي سجل 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا السبت وهو ما يزيد مرتين عن اليوم السابق ليصل الى أعلى مستوى له خلال شهر.

كما سجل عدد الحالات الواردة من الخارج رقما قياسيا أيضاً للزيادة خلال يوم واحد.

وأعلنت سلطات مقاطعة "هوباي" الصينية، أول بؤرة تفشي لوباء كورونا عدم تسجيل حالات وفاة جديدة أو حالات إصابة ليوم 11 أبريل.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أن الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض زادت إلى المثلين تقريبا إلى 63 السبت مقابل 34 في اليوم السابق.

وكانت تقريبا كل حالات الإصابة الجديدة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ السادس من مارس، لمسافرين من الخارج، مقابل حالتين فقط من بين الحالات التسع والتسعين الجديدة منقولتين محليا.

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وسجلت أكثر من نصف الحالات الواردة من الخارج في شنغهاي مركز الصين التجاري.

وأعلنت شنغهاي 52 حالة إصابة جديدة في 11 أبريل كلها لصينيين قادمين من الخارج، حسب ما قالت لجنة الصحة المحلية الأحد.

وتبلغ حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي حتى الآن 82052 حالة في حين يبلغ عدد الوفيات 3339 حالة.

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