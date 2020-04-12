فيروس كورونا: احتفالات عيد الفصح تستمر تحت الإغلاق

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يستمر المسيحيون في جميع أنحاء العالم بالاحتفال بعيد الفصح، حيث ابتكروا هذا العام أشكالا جديدة للاحتفال، مع وجود بلدان عدة تحت الاغلاق.

ووجه بعض رجال الدين عظاتهم إلى الكاميرات من داخل الكنائس الفارغة السبت، في الوقت الذي تُقدم فيه الخدمات الكنسية عبر الإنترنت في عيد الفصح.

إلا أنّ التقاليد استمرت في بلدان أخرى كالمعتاد، متجاهلة الدعوات لفرض قيود أكثر صرامة لاحتواء وباء فيروس كورونا.

EPA قاد البابا فرنسيس قداس عيد الفصح في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان

EPA كما قامت الكنائس الأخرى مثل الكنيسة هذه في كولومبو، سريلانكا، ببث الصلوات مباشرة على الانترنت.

Advertisements Reuters في بيلاروسيا ، تجاهلت الحكومة الدعوات لفرض إجراءات أكثر صرامة ، مما دفع المصلين إلى حضور القداس كالمعتاد في هذه الكنيسة الكاثوليكية في دفوريتس.

AFP لكن قواعد الإغلاق الصارمة مطبقة في مناطق عدة في ألمانيا. وأقام رجال الدين في كنيسة في أوبرهاوزن القداس أمام صور أولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور.

Getty Images كما نظمت كنيسة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية حدث عيد الفصح من خلال السيارات، حيث كان الأطفال يرتدون ملابس على شكل دجاج وأرانب.

Reuters في بلدة زاكوباني البولندية، قام كاهن برش الماء المقدس على المصلين وهو على عربة تجرها الخيول.

Reuters أعطى هذا الكاهن البركات من على ظهر شاحنة في العاصمة التشيلية سانتياغو.

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