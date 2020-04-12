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فيروس كورونا: احتفالات عيد الفصح تستمر تحت الإغلاق

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يستمر المسيحيون في جميع أنحاء العالم بالاحتفال بعيد الفصح، حيث ابتكروا هذا العام أشكالا جديدة للاحتفال، مع وجود بلدان عدة تحت الاغلاق.

ووجه بعض رجال الدين عظاتهم إلى الكاميرات من داخل الكنائس الفارغة السبت، في الوقت الذي تُقدم فيه الخدمات الكنسية عبر الإنترنت في عيد الفصح.

إلا أنّ التقاليد استمرت في بلدان أخرى كالمعتاد، متجاهلة الدعوات لفرض قيود أكثر صرامة لاحتواء وباء فيروس .

قاد البابا فرنسيس قداس عيد الفصح في الفاتيكان ...

EPA
قاد البابا فرنسيس قداس عيد الفصح في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان

رجل يرتدي قناعاً واقعياً يقرع أجراس الكنيسة لبدء خدمة عيد الفصح في كنيسة جميع القديسين المهجورة تقريباً خلال حظر التجول على مستوى الجزيرة، في كولومبو، سريلانكا

EPA
كما قامت الكنائس الأخرى مثل الكنيسة هذه في كولومبو، سريلانكا، ببث الصلوات مباشرة على الانترنت.

أشخاص يحضرون خدمة عشية عيد الفصح الكاثوليكي، وسط تفشي فيروس كورونا، في قرية دفوريتس، روسيا البيضاء

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Reuters
في بيلاروسيا ، تجاهلت الحكومة الدعوات لفرض إجراءات أكثر صرامة ، مما دفع المصلين إلى حضور القداس كالمعتاد في هذه الكنيسة الكاثوليكية في دفوريتس.

الشماس بيرند ماليكي وخادمة القداس آنا يقدمان خدمة عيد الفصح أمام صور المؤمنين في كنيسة سانت باربرا في أوبرهاوزن، ألمانيا الغربية.

AFP
لكن قواعد الإغلاق الصارمة مطبقة في مناطق عدة في ألمانيا. وأقام رجال الدين في كنيسة في أوبرهاوزن القداس أمام صور أولئك الذين لم يتمكنوا من الحضور.

بوسطن فيليبس ، 11 عاماً، مرتدي زي على شكل دجاجة، يلوح للأطفال داخل سيارة خلال جلسة تصوير عيد الفصح امام كنيسة ستوريهيتس في 11 أبريل 2020 في نيوتن، ماساتشوستس.

Getty Images
كما نظمت كنيسة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية حدث عيد الفصح من خلال السيارات، حيث كان الأطفال يرتدون ملابس على شكل دجاج وأرانب.

كاهن يرش الماء المقدس على المؤمنين وطعامهم أثناء الدوران في عربة تجرها الخيول في جميع أنحاء المنطقة المجاورة خلال احتفالات السبت المقدس في زاكوباني، بولندا

Reuters
في بلدة زاكوباني البولندية، قام كاهن برش الماء المقدس على المصلين وهو على عربة تجرها الخيول.

كاهن يستخدم شاحنة لتوزيع البركة خلال عيد الفصح السبت في سانتياغو، تشيلي

Reuters
أعطى هذا الكاهن البركات من على ظهر شاحنة في العاصمة التشيلية سانتياغو.

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