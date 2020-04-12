فيروس كورونا: احتفالات عيد الفصح تستمر تحت الإغلاق

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يستمر المسيحيون في جميع أنحاء العالم بالاحتفال بعيد الفصح، حيث ابتكروا هذا العام أشكالا جديدة للاحتفال، مع وجود بلدان عدة تحت الاغلاق.
ووجه بعض رجال الدين عظاتهم إلى الكاميرات من داخل الكنائس الفارغة السبت، في الوقت الذي تُقدم فيه الخدمات الكنسية عبر الإنترنت في عيد الفصح.
إلا أنّ التقاليد استمرت في بلدان أخرى كالمعتاد، متجاهلة الدعوات لفرض قيود أكثر صرامة لاحتواء وباء فيروس كورونا.
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