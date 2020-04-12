فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية بولاية ألاسكا الأميركية

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أعلن الحزب الديموقراطي فوز المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن في انتخاباته التمهيدية بولاية ألاسكا الأميركية مساء السبت بعد تصويت بالبريد الالكتروني بسبب انتشار وباء كوفيد-19.
وكانت بطاقات الاقتراع أرسلت قبل انسحاب خصمه بيرني ساندرز من السباق للفوز بترشيح الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.
وأعلن الحزب الديموقراطي في ألاسكا في تغريدة على تويتر أن نائب الرئيس السابق باراك أوباما فاز بفارق كبير على منافسه في الاقتراع في ألاسكا حيث حصل على تأييد 55,3 بالمئة من المقترعين وتسعة من المندوبين ال15 في هذه الولاية.
أما السناتور المستقل بيرني ساندرز، فقد حصل على 44,7 بالمئة من الأصوات وثمانية مندوبين.
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