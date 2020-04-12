الولايات المتحدة تسجّل أعلى نسبة وفيات في العالم

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Getty Images أظهرت المعلومات الأخيرة وفاة أكثر من 20 ألف شخص في الولايات المتحدة.

تجاوزت الولايات المتحدة إيطاليا وأصبحت على رأس قائمة الدول في تسجيل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا. وذلك بعد وقت قصير على إعلان 2000 حالة وفاة في يوم واحد.

وأظهرت المعلومات الأخيرة الصادرة عن جامعة جون هوبكينز وفاة أكثر من 20 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال حاكم نيويورك السبت إن أرقام الوفيات تتجه نحو الاستقرار. معلناً عن وفاة 783 شخصاً في 24 ساعة ومشيراً إلى أن الأيام الأخيرة الماضية قد شهدت أرقاماً مماثلة.

وقال كومو إن "المعدّل ليس مرتفعاً طوال الوقت ويمكنكم ملاحظ استقرار في الأعداد لكنه استقرار على معدّل مرعب" وأضاف :"إنها مجرّد أرقام مذهلة لخسارة وألم لا يصدقان".

وتحوّلت ولاية نيويورك إلى بؤرة لانتشار الوباء في الولايات المتحدة بعد تسجيلها أكثر من 180 ألف إصابة من بين 520 ألف على مستوى البلاد.

وحتى يوم السبت، أعلنت كل ولاية عن حالة طوارئ نتيجة لانتشار الفيروس.

بحسب جامعة جون هوبكينز سجّلت إيطاليا حتى يوم السبت 19468حالة وفاة جراء الفيروس بينما توفي 20283 شخصاً في الولايات المتحدة.

وسجّلت الولايات المتحدة 522286 إصابة بكوفيد- 19 على صعيد البلاد.

وقال الدكتور أنطوني فوشي، رئيس قسم الأمراض المعدية إن البلاد تشهد تراجعاً في عدد الإصابات والوفيات لكن لا ينبغي التراجع عن جهود احتواء الفيروس مثل التباعد الاجتماعي.

ولا تزال التوصيات الفدرالية وتدابير التباعد الاجتماعي التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب سارية المفعول حتى 30 نيسان/أبريل.

ويواجه ترامب أزمة ذو حدّين مع فقدان 16 مليون شخص عمله بسبب تقييد الاجراءات لحركة البلاد الاقتصادية.

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وكان قد صرّح يوم الجمعة عن تشكيل مجلس يضمّ شخصيات طبية ومن مجال الأعمال لمساعدته "في أكبر قرار اتخذته على الإطلاق" في شأن تدابير الاسترخاء.

ويأتي هذا في ظلّ استمرار التجاذبات داخل الكونغرس بشأن المرحلة الثانية من المرحلة الثانية من المساعدة المالية المخصصة لمواجهة فيروس كوفيد-19.

ويريد الديمقراطيون اقتراح تخصيص مبلغ 250 مليار دولار لمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة وللمساهمة في المزيد من دعم المستشفيات والحكومات المحلية.

لكن الاقتراح قابله رفض من عضوين جمهوريين بارزين في الكونغرس ووصفا الاقتراح في تصريح يوم السبت ب"التهديد المتهور" الذي قد يعيق تمويل مدخرات الوظائف.

•تم تسجيل 917 حالة وفاة أخرى في المملكة المتحدة ، ليصل المجموع إلى 9875 حالة على صعيد البلاد.

•وجّهت الملكة إليزابيت رسالة بمناسبة عيد الفصح تقول فيها إن "فيروس كورونا لن يتغلب علينا"

• أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن 510 حالة وفاة أخرى - وهو أقل عدد يتم تسجيله منذ نحو من ثلاثة أسابيع.

•ارتفع عدد الوفيات في فرنسا وإيطاليا ولكن سجل انخفاض جديد في عدد المرضى في العناية المركزة.

•أشارت تقارير إلى موافقة رئيس الوزراء الهندي على تمديد إجراءات الإغلاق.

•سجّلت وفاة أكثر من 100 ألف شخص بسبب الفيروس حول العالم منذ تفشيه في الصين في ديسمبر.

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