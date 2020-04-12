فنزويلا تمدّد "حال التأهّب" 30 يوماً في مواجهة كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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أعلنت الحكومة الفنزويليّة السبت أنّها مدّدت لثلاثين يومًا "حال التأهّب" التي كان أُعلِن عنها في 13 آذار/مارس، وذلك في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في خطاب بثّه التلفزيون الحكومي "يجب أن نُواصل الحجْر الذي استجاب له شعبنا بانضباط كبير وتضحيات كبيرة".

تقول حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو إنّه تمّ تسجيل 175 إصابة مؤكّدة بكوفيد-19 فضلًا عن تسع وفيّات في فنزويلا منذ بداية آذار/مارس. غير أنّ زعيم المعارضة خوان غوايدو يتّهم السلطات بـ"الكذب بوقاحة" وبإخفاء العدد الفعلي للمصابين.

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وفي محاولة لكبح تطوّر الفيروس، أصدر مادورو مرسومًا في 17 آذار/مارس يقضي بفرض حجْر شبه تامّ على نحو ثلاثين مليون فنزويليّ.

وأغلِقت المدارس وعُلّقت كل الرّحلات الجوّية تقريبًا من فنزويلا وإليها، بينما تمّ الإبقاء فقط على الأنشطة "الأساسية" مثل محلات السوبر ماركت والخدمات الطبّية.

ولا يُسمح للمواطنين بالتنقّل سوى لشراء حاجيّات أو زيارة طبيب.