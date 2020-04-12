جريمة في زمن كورونا.. صراع عائلي ينهي حياة ستيني بسلاح أبيض!

لقي ستيني مصرعه اليوم السبت، بعد صراع باسلحة بيضاء، مع أحد أفراد عائلته بدوار أولاد المكناسي جماعة بني يخلف، ضواحي مدينة خريبكة.

وأفادت مصادر “اليوم24”، أن خلافا حول قطعة أرضية نشب بين أربعيني وابن عمه حول من له الأحقية في الرعي بتلك القطعة الأرضية، لتتطور الأمور إلى مواجهة بالأسلحة البيضاء ومصرع شخص بعين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه أصيب هو الآخر على مستوى العنق، حيث تم نقله في حالة خطيرة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة.

هذا وقد تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي، تحقيقا في ملابسات وظروف الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.