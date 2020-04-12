في جو من الفرحة، غادرت اليوم سيدة أربعينية مستشفى لالة مريم بمدينة العرائش بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، كان قد أصابها هي وزوجها، الذي وافته المنية متأثرا بالفيروس.
وقال الدكتور شوقي أميران، مدير مستشفى لالة مريم بمدينة العرائش في تصريح لـ”اليوم 24″ أن الحالة التي شفيت تم التعامل معاها بالبروتوكول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة، وهو اعتماد دواء الكلوروكين.
وأضاف المتحدث أنه هناك حالات أخرى مصابة بفيروس كورونا المستجد تم إرسال عينة منها إلى المختبرات المعتمدة، في انتظار التوصل النتائج السلبية لها بعد ظهور علامات الشفاء عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة زوجها بكورونا.. أربعينية تنتصر على كورونا وتغادر مستشفى لالة مريم بالعرائش -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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