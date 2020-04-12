وهبي: انتهى ذلك الزمن الذي كان فيه “البام” حطب نار تجري ثمارها أحزاب أخرى

مرة أخرى، وجه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة رسائل ود إلى حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، معتبرًا انه العلاقة التي تجمعه بهذا الحزب هي “الود والاحترام”.

وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء، نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو، إنه ليس لديه أي “موقف سلبي من هذا الحزب، لأنه شخصيا لا يبني علاقاته مع الأحزاب الوطنية على السب والشتم”. وزاد: “انتهى ذلك الزمن الذي كان فيه الأصالة والمعاصرة حطب نار تجني ثمارها أطرافا أخرى هي اليوم ممثلة في الحكومة الحالية”.

وكشف الأمين العام الجديد للأصالة والمعاصرة، من جهة أخرى، أن هناك حوارا منتظما على الأقل مع أربعة أحزاب سياسية، بمن فيهم حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه البلد، خاصة “الجائحة”.