كورونا بالعالم العربي: وفيات جديدة والسعودية والإمارات تسجلان أعلى إصابة بالفيروس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار في منطقة الشرق الأوسط، حيث تزايدت أعداد المصابين والوفيات في معظم الدول العربية بسبب فيروس، وسجلت السعودية أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات بالمنطقة، تليها الإمارات، في حين شهدت قريتان في مصر والسودان مواجهات بسبب مخاوف من انتقال العدوى.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 145 حالة جديدة أثبتت التحاليل إصابتها بفيروس كورونا، ما يرفع من إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1939 حالة، مشيرة إلى ارتفاع وتيرة الوفيات جراء الفيروس إلى 146 حالة وفاة، إثر تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما أعلنت نقابة الأطباء المصرية، أمس السبت، ارتفاع عدد الوفيات بين الأطباء بسبب فيروس كورونا إلى ثلاث حالات. وحذرت النقابة من زيادة عدد المصابين من الفرق الطبية في المستشفيات التخصصية والعامة، وكذا المعاهد القومية للأمراض المزمنة، بعدما وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بين الأطباء إلى أكثر من 180.

وبالتزامن مع هذا الارتفاع، شهدت قرية شبرا البهوفريك شرق دلتا النيل، اضطرابات ميدانية، عندما تجمع المئات من الأهالي لمنع دفن طبيبة توفيت إثر إصابتها بالفيروس، رغم أن الدفن كان سيقوم به فريق متخصص من مديرية الصحة بالدقهلية.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 5 وفيات جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 52، وتعافي 35 حالة، إضافة إلى تسجيل 382 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4033.

وبينما في الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20، وتعافي 170 حالة، بالتوازي مع تسجيل 376 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3736.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2728.

وأعلنت السلطات الصحية في الكويت تسجيل 161 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 1154.

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وفي سلطنة عمان، ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 546 بعد تسجيل 62 حالة أمس السبت.

بينما في المغرب، أعلن تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 1527، وسجلت 4 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 111، في حين تعافى 141.

وفي الجزائر، سجلت 19 وفاة، و64 إصابة جديدة بالفيروس، مما رفع الإجمالي إلى 1825 إصابة، من ضمنها 275 وفاة، كما تعافى 55 شخصا.

كما سجلت تونس 3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28، كما تعافى 43 مصابا.

وفي لبنان، ارتفعت الإصابات إلى 619 بعد تسجيل 10 حالات جديدة يوم السبت.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين و39 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1318، بينهم 72 وفاة، كما سجل تعافي 51 حالة جديدة.

وفي السودان، قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح إن ظهور أربع حالات مصابة خلال 24 ساعة مؤشر ينذر بالخطر في بلد لا يملك الإمكانات الكافية لمواجهة الجائحة.

وتعرضت مقرات تتبع وزارة الري السودانية في ولاية النيل الأزرق إلى النهب والحرق، من قبل مجموعة من المواطنين، اعتراضا على اختيار الحكومة موقعا ليكون مقرا للحجر الصحي للمرضى.