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شكرا لقرائتكم خبر عن إمارات الخير تقدم مساعدات إغاثية لغيل باوزير بساحل حضرموت والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
وزعت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الجمعة، عبر هيئة الهلال الأحمر، الذراع الإنساني في اليمن مساعدات إغاثية لأهالي منطقة غيل باوزير شرقي المكلا بحضرموت.
وتمثلت مساعدات الإمارات في تقديم 3 آلاف كرتون من التمور، تم توزيعها على الأسر المحتاجة في غيل باوزير، وتزامنا مع شهر رمضان المبارك.
وكخطوة إحترازية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) المستجد، أوصلت فرق الهلال الإماراتي، المساعدات لمنازل المواطنين، وذلك ضمن التدابير الوقائية لمنع التجمعات، التي نبهت السلطات المحلية بالمحافظة عليها.
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