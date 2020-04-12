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إمارات الخير تقدم مساعدات إغاثية لغيل باوزير بساحل حضرموت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 12 أبريل 2020

وزعت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الجمعة، عبر هيئة الهلال الأحمر، الذراع الإنساني في اليمن مساعدات إغاثية لأهالي منطقة غيل باوزير شرقي المكلا بحضرموت.

 

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وتمثلت مساعدات الإمارات في تقديم 3 آلاف كرتون من التمور، تم توزيعها على الأسر المحتاجة في غيل باوزير، وتزامنا مع شهر رمضان المبارك.

 

وكخطوة إحترازية من فيروس (كوفيد - 19) المستجد، أوصلت فرق الهلال الإماراتي، المساعدات لمنازل المواطنين، وذلك ضمن التدابير الوقائية لمنع التجمعات، التي نبهت السلطات المحلية بالمحافظة عليها.

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