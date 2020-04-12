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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
أعلنت الصين اليوم تسجيل 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 97 حالة لمسافرين قادمين الخارج بزيادة عن إجمالي 46 حالة جديدة أعلنت قبل يوم.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان أنه تم إعلان 63 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض في 11 أبريل بزيادة عن 34 حالة أعلنت في اليوم السابق.
وتبلغ الآن حالات الإصابة في الصين 82052 حالة في حين تبلغ عدد حالات الوفيات 3339 حالة وفاة.
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