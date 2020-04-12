شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الكويت إلى 142 والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 142 حالة.

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