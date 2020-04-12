كندا تحاول كبح البطالة المتزايدة إثر كورونا بقانون جديد

الأحد 12 أبريل 2020

وافق المشرعون الكنديون على مشروع قانون لدعم الأجور بنسبة 75%، في محاولة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.



حيث وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فيروس كورونا المستجد بأنه أكبر تحد يواجه جيله حتى الآن.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أنه تم تمرير البرنامج الرئيسي البالغ قيمته 73 مليار دولار كندي (52 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل أكثر من ربع الخطة المالية الطارئة للحكومة حتى الآن، في جلسة طارئة لمجلس العموم يوم السبت.

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ويسعى البرنامج لوقف موجة ضخمة من الاستغناء عن العمالة، حيث تقدم خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من 5 ملايين شخص، ما يساوي ربع العمالة في البلاد، بطلب للحصول على دعم طارئ للدخل.

رصدت كندا مليار دولار كندي (728 مليون دولار أمريكي) لمكافحة انتشار فيروس كورونا، الذي أصاب 93 حالة وأدى لوفاة واحدة في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الكندي، خلال الشهر aالماضي، إن حكومته ستتخذ أولى إجراءاتها الاقتصادية لاحتواء تفش متفاقم لفيروس كورونا.