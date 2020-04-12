شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تفرض قيود على وسائل النقل قبل رمضان والان نبدء بالتفاصيل
ويتدفق نحو 75 مليون إندونيسي من المدن الكبيرة إلى مساقط رؤوسهم في نهاية شهر رمضان الذي يحل أواخر الشهر الجاري ولكن خبراء الصحة حذروا من حدوث زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا.
ولن يسمح للحافلات العامة والقطارات والطائرات والسفن إلا بشغل نصف مقاعدها فقط بموجب إجراء جديد يفرض ألا يشغل راكبو أي سيارة خاصة سوى نصف مقاعدها فقط في حين قد لا يركب الدراجة النارية سوى شخص واحد. وتعد العاصمة جاكرتا بؤرة تفشي كورونا في إندونيسيا التي بلغ عدد حالات الإصابة فيها 3842 وعدد الوفيات 327.
وواجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو انتقادات لرفضه دعوات لفرض حظر تام على السفر إلى البلدات خلال رمضان بالإضافة إلى شن حملة أكثر صرامة مثل التي فرضتها الدول المجاورة لها.
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