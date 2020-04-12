أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 142 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية السبت، قد سجلت 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1154 حالة..