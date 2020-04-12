ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 120479، الأحد، بعد تسجيل 2821 حالة جديدة.



ووصل عدد الوفيات عقب الإصابة بالفيروس إلى ما لا يقل عن 2673 حالة بعد تسجيل 129 حالة جديدة، بحسب معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وتوفي عدد من الألمان أيضا خلال تواجدهم في الخارج على خلفية الإصابة بالفيروس.



ووفقا لتقديرات معهد روبرت كوخ للأوبئة والأمراض المعدية في برلين تجاوز حوالي 57400 شخص مرحلة الإصابة بالعدوى وشفوا من المرض.

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وسجلت ولاية بافاريا أعلى مستوى للإصابات في ألمانيا بما يزيد على 31770 من الحالات المسجلة، وما لا يقل عن 760 حالة وفاة.

وتليها ولاية شمال الراين ويستفاليا بعدد يفوق 25650 حالة إصابة وما لا يقل عن 534 حالة وفاة ثم ولاية بادن فورتمبيرج بأكثر من 24 ألف حالة إصابة بالعدوى ووفاة أكثر من 641 شخصا.

كما سجلت ولاية بافاريا أعلى معدل للإصابات حيث وصل هذا المعدل إلى 243 إصابة بين كل 100 ألف شخص، بينما يصل معدل الإصابة لمتوسط عدد السكان في ألمانيا كلية إلى 145.9 شخصا لكل 100 ألف.

وكما هو الحال في بلدان أخرى يتوقع الخبراء أيضا في ألمانيا وجود رقم خفي عال لحالات الإصابة التي لم ترصد.