شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الكويت إلى 142 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، الأحد، شفاء 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 142 حالة.



وكانت وزارة الصحة الكويتية السبت، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1154 حالة..

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