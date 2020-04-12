بريطانيا تتعهد بـ200 مليون جنيه إسترليني لمنع موجة كورونا الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تعهدت بريطانيا، الأحد، بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني (248 مليون دولار) لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الخيرية للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في الدول الفقيرة ومن ثم المساعدة في منع حدوث موجة ثانية من الإصابات.



وقالت وزيرة المعونات البريطانية آن ماري تريفيليان إن "مساعدة الدول الفقيرة الآن ستسهم في منع عودة الفيروس لبريطانيا".

وقالت تريفيليان، في بيان، إنه "في الوقت الذي يتصدى فيه أطباؤنا وأطقم التمريض المتألقون لفيروس كورونا في الداخل، نرسل الخبرات البريطانية والتمويل إلى جميع أنحاء العالم لمنع حدوث موجة مميتة ثانية تصل إلى المملكة المتحدة".

وتابعت: "فيروس كورونا لا يعرف حدود الدول ولذلك فإن قدرتنا على حماية الشعب البريطاني لن تكون فعالة إلا إذا عززنا أيضا نظم الرعاية الصحية في البلدان النامية المعرضة للخطر".

وأوضحت الحكومة البريطانية أن 130 مليون جنيه إسترليني ستخصص لوكالات الأمم المتحدة، فيما سيُخصص 65 مليونا لمنظمة الصحة العالمية.

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وستخصص 50 مليون جنيه إسترليني أخرى للصليب الأحمر لمساعدة المناطق التي تمزقها الحروب ويصعب الوصول إليها وسيُخصص 20 مليون جنيه لمنظمات ومؤسسات خيرية أخرى.

وأضافت أن هذه الأموال ستساعد المناطق التي بها نظم صحية ضعيفة مثل اليمن وبنجلاديش التي تستضيف 850 ألف شخص من لاجئي الروهينجا في مخيمات مزدحمة.

ويتناقض دعم بريطانيا لمنظمة الصحة العالمية مع وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب الذي انتقد طريقة معالجة المنظمة لجائحة كورونا، وأشار إلى أن إدارته قد تعيد تقييم تمويل الولايات المتحدة للمنظمة.

وأعلنت بريطانيا نحو 10 آلاف حالة وفاة بسبب كورونا حتى الآن، فيما يمثل خامس أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم.

وبحسب محصلة، فقد تم الإعلان عن إصابة أكثر من 1.6 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما تجاوز عدد حالات الوفاة 100 ألف حالة.

وتم الإبلاغ عن إصابات في 210 دول منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.