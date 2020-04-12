كيم يترأس اجتماعا لـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الأحد، اجتماع المكتب السياسي للحزب المركزي الكوري الشمالي، أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية لشمالية.



وحسب الوكالة فقد تبنى الحزب خلال الاجتماع قرارا حول كيفية مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا، وتعديل الأهداف الاقتصادية للبلاد.

ووافق الحزب على مشروع الميزانية الوطنية لعرضه على مجلس الشعب الأعلى، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وخلال الاجتماع تم انتخاب أخت كيم الصغرى كيم يو يونج كعضو مناوب في المكتب السياسي للحزب.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، الثلاثاء، إن كوريا الشمالية واحدة من الدول القلائل التي لم تسجل حالات إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، لكنها أبلغت بأنها تواصل الفحص ووضعت أكثر من 500 شخص في الحجر الصحي.

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وذكرت المنظمة أنها تتلقى "تحديثات أسبوعية" من وزارة الصحة، وأن كوريا الشمالية لديها القدرة على إجراء فحوص لاكتشاف الإصابة بفيروسات كورونا في معمل بالعاصمة بيونج يانج.

وقال ممثل منظمة الصحة في كوريا الشمالية إدوين سلفادور "حتى 2 أبريل/نيسان أجريت فحوص على 709 أشخاص، وهم 11 أجنبيا و698 مواطنا، ولا تقرير يفيد بوجود إصابات هناك، 509 أشخاص في الحجر، وهم أجنبيان و507 مواطنين".

وأضاف "منذ 31 ديسمبر/كانون الأول كان 24842 شخصا قد خرجوا من الحجر الصحي، من بينهم 380 أجنبيا".

وتابع أن منظمة الصحة أُبلغت أن كوريا الشمالية تسلمت مواد لاستخدامها في فحوص "بي سي آر" لتشخيص المرض من الصين في يناير/كانون الثاني، وأرسلت المنظمة إمدادات من المعدات الوقائية.

وشددت كوريا الشمالية التدابير الحدودية وفرضت إجراءات حجر، وقال قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، في مارس/آذار، إن كوريا الشمالية وضعت جيشها في العزل لنحو 30 يوما، وإنها استأنفت التدريبات في الآونة الأخيرة.

وقال دبلوماسي كوري شمالي في بعثة بيونج يانج لدى الأمم المتحدة "نحن في عزل عام، نتوخى الحذر الشديد فيما يتعلق بانتشار هذا الفيروس، ما أعرفه هو أنه لا توجد لدينا حالات".