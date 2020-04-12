3 وفيات و32 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ السعودية نيوز

سجلت كوريا الجنوبية، الأحد، 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 10 آلاف و 512 شخصا.



وسجلت 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 214.

وقال مركز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن "البلاد سجلت لليوم السابع على التوالي عددا من الحالات الجديدة يبلغ 50 حالة أو أقل".

واضاف أن "هذا هو انخفاض حاد منذ ذروة الاصابة في 29 فبراير/شباط الماضي والذي بلغ عدد الحالات فيه 909 أشخاص".

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن السلطات الصحية مع ذلك لا تزال في حالة تأهب قصوى بشأن الإصابات الجماعية في الكنائس والمستشفيات، وكذلك الحالات الجديدة القادمة من الخارج.

Advertisements

وبلغ عدد المرضى الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد تعافيهم بشكل كامل 7368 حالة، بزيادة 125 عن اليوم السابق.

وسجلت 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 214.

وقال مركز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن "البلاد سجلت لليوم السابع على التوالي عددا من الحالات الجديدة يبلغ 50 حالة أو أقل".

واضاف أن "هذا هو انخفاض حاد منذ ذروة الاصابة في 29 شباط/فبراير والذي بلغ عدد الحالات فيه 909 أشخاص".

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن السلطات الصحية مع ذلك لا تزال في حالة تأهب قصوى بشأن الإصابات الجماعية في الكنائس والمستشفيات، وكذلك الحالات الجديدة القادمة من الخارج.

وبلغ عدد المرضى الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد تعافيهم بشكل كامل 7368 حالة، بزيادة 125 عن اليوم السابق.