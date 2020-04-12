شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الحدود التركية الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود التركية الإيرانية، صباح الأحد.

وبحسب المرصد الأوروبي فإن "الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض". Advertisements وأوضح المرصد أن "مركز الزلزال يبعد 22 كيلومترًا شمال غربي مدينة سلماس بمحافظة أذربيجان الواقعة شمال غربي إيران على الحدود مع تركيا". ولم يصدر أي بيان حول وقوع أية خسائر مادية أو بشرية جرّاء ذلك.

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