رئيسة المفوضية الأوروبية: التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا سيكون بنهاية 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن أملها في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية هذا العام.



وقالت فون دير لاين لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية اليوم الأحد، إن فريقين من أكثر الفرق البحثية الواعدة يتمركزان في أوروبا.

وتابعت كبيرة الدبلوماسية الأوروبية "آمل أن يطوروا لقاحاً قرب نهاية العام"، مشيرة إلى وجود خطط لبدء الاختبارات السريرية قريباً، غير أنها لم تكشف عن تفاصيل.

وسيتبع ذلك سلسلة من الخطوات للحصول على الموافقة على اللقاح وبدء الإنتاج الضخم. وأضافت فون دير لاين أنه من أجل حملة تحصين سريعة، أجرى الاتحاد الأوروبي بالفعل محادثات مع الشركات المصنعة حول قدرات الإنتاج العالمية.

Advertisements

ووفقًا لتقرير الصحيفة، تتوقع فون دير لاين أن تبقى القيود المفروضة على زيارة منازل كبار السن كما هي بسبب فيروس كورونا.

وقالت فون دير لاين لبيلد أم زونتاج "بدون لقاح، يجب تقييد الاختلاط مع كبار السن إلى أقصى حد ممكن. أعلم أن ذلك صعب والوحدة ثقيلة. لكن الأمر يتعلق بالحياة. علينا أن نبقى منضبطين وأن نتحلى بالصبر".

وأضافت "سيتعين علينا أن نتعلم كيف نعيش مع الفيروس لعدة أشهر، ربما حتى العام المقبل".

وتعتقد رئيسة المفوضية الأوروبية أن المدارس ومراكز الرعاية النهارية يمكن إعادة فتحها في وقت مبكر: "سيكون لدى الأطفال والمراهقين حرية أكبر في الحركة في وقت مبكر عن كبار السن والأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي سابق ".

ومن المتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي خطة لاستراتيجية الخروج بشأن الإلغاء التدريجي للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا هذا الأسبوع.