- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان يأمر بتمديد حظر التجوّل في السعودية حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة (21) يوماً من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بالأمر الكريم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يأمر بتمديد حظر التجوّل في السعودية حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.