ثوران بركان "كراكاتو" بإندونيسيا.. والدخان الناري يرتفع 500 متر في الهواء.. غير مناخ أوروبا عام 1883 وقتل 36 ألف شخص

ثار بركان "اناك كراكاتو" في إندونيسيا خلال الليلة الماضية، لينبعث دخان ناري لمسافة 500 متر في الهواء، حسبما ذكر مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية اليوم السبت.

وقال المركز إن مستوى التنبيه من البركان، الواقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة، لا يزال في ثالث أعلى مستوى.

وتسبب "اناك كراكاتو" في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) خلال ثوران في ديسمبر عام 2018، أسفرت عن مقتل أكثر من 430 شخصا، وإصابة الآلاف، وتسبب ثوران البركان عام 2018 في فقدان البركان للكثير من ارتفاعه.



وقد تكونت جزيرة "اناك كراكاتو" بعد الثوران الأسطوري لبركان "كراكاتو" في أغسطس عام 1883.

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وقال اجوس ويبوو الناطق باسم وكالة الحد من الكوارث الوطنية، وفقا لقناة "فرانس 24" - "إنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار بسبب الثوران ونطلب من الناس التزام الهدوء وعدم الذعر لعدم دخول البركان في مرحلة خطرة وأنها ثوارن عادي وسوف تهدأ حركته".

وأشارت القناة إلى أنه غطى الرماد والرمل مناطق تبعد كيلومترات عدة عن فوهة حفرة البركان الواقع قرب العاصمة الثقافية لإندونيسيا يوجياكارتا.. لكن السلطات لم ترفع مستوى التحذير جراء النشاط البركانى .وقد ثار البركان فى وقت سابق من هذا الشهر وأطلق سحابة ضخمة من الرماد على ارتفاع ستة آلاف، ما أدى إلى تغطية يوجياكارتا والمدينة المجاورة سولو بغبار رمادى وأجبر السلطات على إغلاق المطار .

وأدى آخر ثوران كبير لبركان ميرابى فى العام 2010 إلى مقتل أكثر من 300 شخص وأجبر على إجلاء 280 ألفا من سكان المنطقة.

’: #Indonesia’s #Krakatoa

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