سيناتور روسي: الهيمنة الأمريكية أصبحت من الماضي مع كورونا

اعتبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن وباء فيروس كورونا المستجد، أحال الهيمنة الأميركية في العالم إلى شيء من الماضي.
واعرب السيناتور الروسي في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتقاده أن "بكين تعتقد أنه بعد وباء كورونا ستشكل الولايات المتحدة مع الصين وروسيا النظام العالمي الجديد. نعم، هذا المثلث الكبير سيلعب دورا حاسما، لكن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها بالهيمنة على العالم"، مؤكدا أن " النخبة الأميركية ليست مستعدة لذلك".
وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، قالت أمس إن روسيا والصين والولايات المتحدة ستشارك في إصلاح النظام العالمي ما بعد الوباء التاجي.
ووفقا للصحيفة، فإن هذه البلدان ليست فقط أقوى الدول من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية، ولكن حكامها أنفسهم يتصرفون بطريقة "تخلق قواعد" جديدة.
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