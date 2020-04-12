مسؤول فرنسي: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 13832

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا جيروم سالومون، عن "إرتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 13832، بعد تسجيل 353 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في المستشفيات و290 وفاة في دور المسنين ومؤسسات رعاية اجتماعية أخرى"، معتبرا أن "مرحلة مستقرة عالية المستوى من الوباء ترتسم. علينا بالتأكيد أن نبقى يقظين".
وأكد أن "الضغط على المستشفيات لا يزال عاليا مع وجود أكثر من ألفي حالة استشفاء جديدة في البلاد"، كاشفا أنه "تم تسجيل انخفاض في عدد المرضى بأقسام الإنعاش لليوم الثالث على التوالي، إذ بلغ عددهم 6883، بتراجع 121 حالة عن اليوم السابق".
وأوضح أن ما حصل هو "تراجع جديد طفيف سيخفف العبء على طواقمنا خاصة في الإنعاش"، محذرا من الافراط في التفاؤل حاليا، مشددا على أن "ساعة رفع الحجر لم تحن. لدينا الوقت الكافي للتفكير في الترتيبات المثلى" لإزالة الحجر.
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