تسجيل 100 اصابة جديدة بكورونا على متن حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"

اعلنت ​البحرية الأميركية​ أن عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ بين أفراد طاقم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، قد ارتفع 100 حالة، ليبلغ إجمالي المصابين 550. وسبق أن أفادت البحرية الأميركية بأن 92% من أفراد طاقم ​السفينة​ من 5 آلاف، خضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس حيث أظهرت النتائج إصابة 447 منهم. هذا وكان عدد المصابين على متن "ثيودور روزفلت" 230 شخصا في الـ7 من نيسان الحالي، لكنه ازداد إلى أكثر من ضعفيه مؤخرا. يذكر ايضا ان جائحة كورونا ضربت بقوة أطقم 4 حاملات طائرات أميركية، هي ثيودور روزفلت و​رونالد ريغان​ وكارل فينسن ونيميتس".

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