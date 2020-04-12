تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد قتلة أول رئيس لبنغلادش

نفذت سلطات ​بنغلادش​ الليلة الماضية حكم ​الإعدام​ بحق أحد قتلة زعيم استقلال البلاد ورئيسها الأول مجيب الرحمن. وأوضح وزير ​العدل​ أنيس الحق أن المدعو عبد المجيد الضابط السابق في ​الجيش​، أعدم شنقا، بعد أن تم القبض عليه في 8 أبريل الحالي. وحكم على الضباط المتورطين في الانقلاب العسكري الذي أسفر عن اغتيال الرئيس مجيب الرحمن، بالإعدام عام 1998، وتم تنفيذ الحكم بحق خمسة منهم عام 2009. يذكر ان مجيب الرحمن قتل يوم 15 آب عام 1975 في مقره الرئاسي في العاصمة دكا مع زوجته وأبنائه الثلاثة وغيرهم من أفراد العائلة والأقرباء. ونجت ابنتا الرئيس اللتان كانتا في ذلك الوقت في ​ألمانيا​، وإحداهما رئيسة الوزراء الحالية للبلاد شيخة حسينة واجد.

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