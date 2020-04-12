فوز بايدن بالانتخابات التمهيدية بولاية ألاسكا

أعلن الحزب الديمقراطي فوز المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية ​جو بايدن​ في انتخاباته التمهيدية ب​ولاية ألاسكا​ الأميركية ، بعد تصويت بالبريد الالكتروني بسبب انتشار وباء كوفيد-19. وأوضح الحزب أن نائب الرئيس السابق ​باراك أوباما​ فاز بفارق كبير على منافسه في الاقتراع في ألاسكا حيث حصل على تأييد 55.3 في المئة من المقترعين وتسعة من المندوبين الـ 15 في هذه الولاية. أما السناتور المستقل ​بيرني ساندرز​، فقد حصل على 44.7 في المئة من الأصوات وثمانية مندوبين. وكانت بطاقات الاقتراع قد أرسلت قبل انسحاب خصمه بيرني ساندرز من السباق للفوز بترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي.

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