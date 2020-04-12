ضرب ​إيران​، في وقت مبكر من صباح اليوم زلزالا بقوة 4.7 درجة في مدينة خوي بمحافظة ​أذربيجان​ الغربية، القريبة من الحدود التركية. ونقلت وكالة ​الأناضول​ التركية عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في ​أنقرة​ أنه تم تسجيل الزلزال على عمق 6.75 كيلومتر. ولم ترد ​تقارير​ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات. يذكر ان إيران هي واحدة من أكثر الدول نشاطا زلزاليًا في ​العالم​، حيث تحدث الزلازل في كثير من الأحيان وتكون مدمرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب منطقة الحدود التركية الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.