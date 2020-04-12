تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلن مركز ​كوريا الجنوبية​ لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها تسجيل 32 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد معظمها ​حالات​ وافدة. وكانت السلطات الصحية في كوريا أعلنت انها تقوم باختبار عينات من الفيروس والمصل لتحديد ما إذا كان المرضى الذين ثبتت إصابتهم مرة أخرى سيكونون قادرين على نقل الفيروس إلى آخرين، وما إذا كانت أجسامهم أنتحت الأجسام المضادة بشكل صحيح. وفي السياق ذكر مسؤولون في كوريا الجنوبية أن 91 مريضا كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى.

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