انتهاء فترة حظر التجوال الشامل في الاردن

أنهى ​الأردن​ مع دخول منتصف الليلة الماضية فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، والتي منع خلالها المواطنون من مغادرة منازلهم كليا. وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءا من ​الساعة​ العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء. ورصدت ​الأجهزة الأمنية​ التزاما كبيرا من المواطنين بحظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين. يذكر ان السلطات الاردنية سجلت حتى يوم أمس السبت 381 إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد. وكانت جامعة جونز هوبكنز قد اعلنت أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا متقدمة على ​إيطاليا​".

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