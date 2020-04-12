القيامة، لم تنته كغيرها من الاحداث التي شهدها التاريخ، لتبقى مجرد ذكرى تمرّ في لحظات. انها، على غرار صاحب الحدث، نابضة ب​الحياة​ ومتجددة، نعيشها كل يوم من دون ان ندري، وتمدنا بالرجاء اللازم كي لا نستسلم لليأس.

لم يستطع الموت احتواء منبع الحياة، وحياتنا لن تنتهي بفعل حرب او وباء او كارثة، اذا ما اخترنا ان نكون ابناء القيامة والنور.

انها رسالة الحياة... انها القيامة.

​المسيح​ قام حقا قام.