ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المانيا إلى 120479 و2673 وفاة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، إن عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​ألمانيا​ ارتفع إلى 120479 إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 2673 حالة.

يذكر ان فيروس كورونا المستجد أودى بحياة ما لا يقل عن 107064 شخصا في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الأول في الصين، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية. ولفتت الوكالة الى انه "شُخّصت أكثر من 1745290 إصابة رسمياً في 193 دولة واقليما منذ بداية الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزءا من عدد المصابين فعلياً إذ يلجأ عدد كبير من البلدان فقط الى فحص الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى. ومن بين هذه الحالات، هناك 344600 تماثلوا للشفاء".