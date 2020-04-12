إجراءات الحكومة لمحاصرة كورونا تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

ركزت صحف القاهرة الصادرة اليوم السبت، على اجتماع الحكومة؛ لبحث إجراءات الحكومة الجديدة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

سلطت الصحف الثلاث "الأخبار والأهرام والجمهورية" الضوء على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع وزيري التعليم العالي والصحة والسكان؛ لبحث إجراءات الحكومة الجديدة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر إغلاق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتوزيعها على مراكز الرعاية الصحية الأولية، وقصر استقبال المستشفيات على حالات الطوارئ فقط.

كما تقرر تخصيص مستشفيات الحميات والصدر كمستشفيات فرز وإحالة لمستشفيات العزل، إلى جانب تخصيص خط سير منفصل داخل مستشفيات الحميات والصدر للمرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس، مع تخصيص عيادات خاصة ومناطق انتظار للمشتبه فيهم، وكذا غرف داخلية خاصة بالعزل وغرف عناية مركزة.

كما تطرقت إلى بيان وزارة التضامن حول صرف ما يزيد على 82% من معاشات شهر أبريل، بقيمة إجمالية تقارب 8.7 مليار جنيه.

ولفتت الوزارة إلى انتظام عمليات الصرف فى ختام المرحلة الأخيرة من صرف المعاشات المستحقة لمن يتقاضون أكثر من ألفي جنيه على أن يتم الصرف بداية من غد لكل من لم يقوم بصرف معاشه.

وفي الشأن المحلي أيضا، تناولت الصحف تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حسين عيسى، والذي أكد خلالها أنه لا وجه للعجلة في مناقشة الموازنة العامة الجديدة، قائلا "منح الدستور المجلس 90 يوما لمناقشتها وإقرارها بعد إحالتها من الحكومة في موعد أقصاه نهاية مارس.

وأشار إلى أن المجلس بدأ في مناقشة موازنة العام الماضي في الأسبوع الأول من مايو، وتم الانتهاء منها في منتصف يونيو، موضحا أنه سيتم الاتفاق وفقا لتطورات الموقف على إمكانية إلقاء كل من وزيري المالية والتخطيط بياناتهما أمام الجلسة العامة أم الاكتفاء بإرسالها للبرلمان.

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وفي الشأن الاقتصادي، استعرضت الصحف الثلاث قرار الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجموعة دول (أوبك) بخفض نحو 10 ملايين برميل بترول يوميا لمدة ستة أشهر بدءا من أول مايو وحتى نهاية أبريل 2022 وسيتم عقد اجتماع في أول يونيو الحالي لاتخاذ الإجراءات الجديدة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق البترول العالمي.

وأكد طارق الملا وزير البترول أن مشاركة مصر في المؤتمر تتيح لها المتابعة والتنسيق المباشر مع مجموعة (أوبك) ودعم الجهود المبذولة لاستقرار سوق البترول العالمي وتأمين الإمدادات للدول المستهلكة وتحقيق عائد عادل وعودة التوازن للأسواق والأسعار.

كما ركزت الصحف على مطالبة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، الهيئة العامة للسلع التموينية بسرعة صرف فارق سلع نقاط الخبز عن مارس الماضي بإجمالي 251 مليون جنيه لكافة بدالي التموين وفروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية مبكرا 10 أيام عن موعد صرف المقرر.

وذكرت وزارة التموين- في بيان- أن ذلك يأتي حرصا على توفير السيولة اللازمة لبدالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية لتدبير وتوفير السلع الحرة لديهم وطرحها للصرف ضمن منظومة صرف السلع التموينية للمواطنين، بعد قرار وزير التموين بمد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى أخر الشهر بدلا من 20 من كل شهر.

وأشارت الصحف إلى بدء هيئة البريد وبنك التنمية الزراعي، بعد غد الإثنين، صرف منحة العمالة غير المنتظمة واليومية بمقدار 500 جنيه على مدار ثلاثة أشهر بناء على رسالة على "الموبايل" بموعد ومكان الصرف على مستوى المحافظات؛ لمنع التكدس والزحام على فروع البنك والبريد.

ويبلغ عدد المستفيدين نحو مليون ونصف المليون عامل من المتضررين من وباء كورونا لمواجهة أعباء المعيشة.

كما حذرت الحكومة من الشائعات التي ينشرها البعض عن الصرف من بعض المناطق الأخرى بخلاف ما تم الإعلان عنه رسميا.