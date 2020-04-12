قريبا.. "واتساب" يطرح 4 مزايا استثنائية لمستخدميه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن تطبيق "واتساب" يعمل على طرح تحديث جديد، يتضمن العديد من المزايا لمستخدميه.

ووفق ما ذكر موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، جاءت تلك المزايا على النحو التالي:

1- البحث المتقدم:

يتيح البحث داخل رسائل الدردشة عن أنواع ملفات معينة، بما في ذلك المستندات ومقاطع الفيديو والصور والملفات الصوتية وحتى الإيموجي.

وتعمل ميزة البحث المتقدم بطريقة سهلة جدًا، فعندما يبحث المستخدم عن نوع معيّن من الملفات سيتمكن من رؤية فلتر البحث الفريد مرمّزًا في شريط البحث، حيث ستظهر النتائج أسفل لوحة النتائج.

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2- كلمة المرور:

إمكانية وضع كلمة مرور لتخزين النسخ الاحتياطية للدردشات في التطبيق بصورة سرية وشخصية لا يمكن أن يعرفها أحد، ولا يمكن تسجيلها على خوادم واتساب أو فيسبوك.

3- إصلاح الأعطال:

يتيح "واتساب" عبر التحديث الجديد، إصلاح الأعطال لدى المستخدمين من فقدانهم مكتبة الوسائط الخاصة بالتطبيق.

4- التنزيل التلقائي:

يمكن تحميل ميزة جديدة بحيث يتم من خلالها تنزيل تلقائي للوسائط من أي دردشة سواء صور أو مقاطع فيديو أو مستندات أو صوت لأي حساب أو شخص بصورة منفردة، أو تعطيل هذا التنزيل على حسب الرغبة.