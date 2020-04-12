​​خشية "كورونا".. تعليق العمل في مشروع "صنايعية مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت مصادر مطلعة في وزارة الثقافة، إن مشروع صنايعية مصر توقف، خشية إصابة أحد من المشاركين بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت المصادر: "بدأ صندوق التنمية الثقافية المشرف على المشروع، في تخفيض أعداد المشاركين فيه، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة، إلى أن قرر تعليق العمل فيه، حتى انتهاء هذه الأزمة".

وأشارت المصادر إلى أن صندوق التنمية الثقافية قرر الاعتماد على تسجيل جميع حفلاته التي سيقدمها بعد مرور هذه الفترة، حتى يعرضها على قناة وزارة الثقافة في موقع يوتيوب، حتى يصل إلى أكبر جمهور ممكن، على الشبكة الافتراضية.​