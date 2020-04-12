أهالي القرية ضربوا المثل..كيف شُيعت جنازة ضحية "كورونا" بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضرب أهالي قرية "شباس عمير"، التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، المثل عند تشييع جثمان إحدى سيدات القرية، من ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيدي 19"، من خلال التزام كامل من الأهالي، بشأن التوجيهات الخاصة لإجراء عملية الدفن لضحايا الفيروس، وحضور المشهد من بعيد مشاركة منهم لذوي الضحية في حزنهم.

كان بعض الأهالي ومن أسرة الضحية، أصطفوا بناحية مقابر القرية، ووضع مسافات ما بينهم، لأداء صلاة الجنازة على روح الضحية، خلال وجود الجثمان داخل سيارة الإسعاف، وسط مراقبة واحتياطات أمنية مشددة من رجال الشرطة بمركز شرطة قلين، فيما حاصر رجال الأمن أهالي آخرون أثناء تواجدهم لحظة وصول الجثمان.

وعقب أداء صلاة الجنازة على روح الضحية توجهت سيارة الإسعاف إلى قرب مقبرة أسرتها، ونزل منها 4 أشخاص مرتدين بدل عزل وقائية، وحملوا الصندوق الذي به جثمان الضحية، ودخلوا به المقابر رفقة أثنين من ذويها بغرض إرشادهما عن مقبرة الأسرة، ليتوارى جثمان الضحية الثرى، وفق الأشتراطات الصحية الخاصة بعملية دفن ضحايا "كورونا".

وعندما أنتهت عملية الدفن، خرج الأشخاص الاربعة، من المقابر، وخلعوا بدل العزل التي كانوا يرتدونها، وأحرقوها، فيما وجه رجال الشرطة بالأنصراف من منطقة المقابر، منعًا لوجود أي تجمعات، وسط استجابة من الأهالي جميعًا.