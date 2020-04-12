رئيسة المفوضية الأوروبية: نأمل تطوير لقاح لكورونا بنهاية العام

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن أملها في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية هذا العام.

وقالت فون دير لاين لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية اليم الأحد، إن فريقين من أكثر الفرق البحثية الواعدة يتمركزان في أوروبا.

وتابعت كبيرة الدبلوماسية الأوروبية "آمل أن يطوروا لقاحاً قرب نهاية العام"، مشيرة إلى وجود خطط لبدء الاختبارات السريرية قريباً، غير أنها لم تكشف عن تفاصيل .

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وسيتبع ذلك سلسلة من الخطوات للحصول على الموافقة على اللقاح وبدء الإنتاج الضخم. وأضافت فون دير لاين أنه من أجل حملة تحصين سريعة، أجرى الاتحاد الأوروبي بالفعل محادثات مع الشركات المصنعة حول قدرات الإنتاج العالمية.

وفقًا لتقرير الصحيفة، تتوقع فون دير لاين أن تبقى القيود المفروضة على زيارة منازل كبار السن كما هي بسبب فيروس كورونا.