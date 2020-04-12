ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا و 129 وفاة

أشار معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 2821 حالة اليوم الأحد إلى 120479 حالة.

كان هذا أدنى من عدد الحالات التي أعلن عنها يوم السبت وبلغت 4133 حالة ومثل ثاني تراجع بعد زيادات في حالات الإصابة على مدى أربعة أيام.

وارتفعت عدد حالات الوفاة 129 إلى 2673 حالة.

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