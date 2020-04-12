“أمر سعودي” جديد بشأن حظر التجول.. وتنبيه للداخلية

قرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ليل السبت الأحد، تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بالأمر حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكان الملك سلمان قد أمر بفرض حظر التجول لمدة 21 يوما من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ابتداء من 23 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 4033، بعد تسجيل 382 حالة جديدة في مدن عدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن من بين هذه الحالات هناك 3261 “إصابة نشطة”، منها 67 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

كما بلغت حالات التعافي من كورونا في المملكة 720، بعد تسجيل شفاء 35 مصابا آخرين من المرض.