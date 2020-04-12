شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 99 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الصين اليوم الأحد عن تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 97 قادمين من الخارج.

ويمثل هذا الرقم أعلى زيادة يومية في الحالات القادمة من الخارج التي تم تسجيلها حتى الآن، متجاوزًا أعلى رقم سابق والبالغ 67 حالة تم تسجيلها في 25 مارس الماضي.

ودفع هذا الرقم بكين إلى حظر دخول جميع الوافدين الأجانب إلى البلاد، بما في ذلك أولئك الذين يحملون تأشيرات سارية وتصاريح إقامة، اعتبارًا من 28 مارس.

ولا تزال هذه التدابير قائمة في الوقت الراهن ، كما تم تسجيل 44 حالة جديدة مشتبه في اصابتها، جميعها قادمة من الخارج.

وتم تسجيل حالتين تعرضتا للاصابة محليا، في شمال شرق مقاطعة هيلونجيانج على طول الحدود الروسية حيث أدى تفشي المرض في سويفنهي إلى إغلاق أجزاء من تلك المدينة الحدودية.