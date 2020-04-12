الكنيسة الارثوذكسية: الخوف من استقبال النار المقدسة في موسكو خلال عيد الفصح غير مبرر

اعتبرت ​الكنيسة الأرثوذكسية​ الروسية، أن الخوف من تدافع الحشود لدى استقبال النار المقدسة في ​موسكو​ خلال ​عيد الفصح​، غير مبرر. وأوضحت رئيس دائرة ​السينودس​ للعلاقات الخارجية لدى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المطران هيلاريون فولوكولامسكي أنه "لا ينبغي أن يخاف المرء من حدوث هيجان جماهيري في هذه الحالة. كما في السابق، سيتم بعد وصول ​النور المقدس​ توزيعه بين الكنائس في أنحاء ​روسيا​. ولكن كما ذكرت عدة مرات سابقا، لن يفقد عيد الفصح بريقه ولكن بركاته ستكون أقل من". وكان المكتب الصحفي لصندوق "الرسول أندراوس"، المشرف على نقل ​الشعلة المقدسة​ من ​القدس​ إلى موسكو، قد لفت إلى أن الاستقبال الجماعي للنار المقدسة في مطار فنوكوفو غير ممكن بسبب تدابير مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد.

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