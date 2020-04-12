الشرطة الهولندية: اعتقال شخصين أحدهما مسلح في مطار العاصمة

اعتقلت ​الشرطة العسكرية​ الهولندية شخصين أحدهما مسلح، في مطار (سخيبول) بالعاصمة ​أمستردام​. وذكرت الشرطة العسكرية أن قوة من ​الأمن​ توجهت إلى ​المطار​ لاعتقال الشخصين عقب تلقي بلاغ من رقم خدمات الطوارئ، أفاد بأن شخصا كان يُعمر سلاحا في ​القطار​. وأوضحت الشرطة أن الشخصين يخضعان للتحقيق لمعرفة الدوافع الحقيقية لهما، وما الذي كان يخططان له.

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