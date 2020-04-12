وزيرة بريطانية: 200 مليون جنيه استرليني لمساعدة العائلات الفقيرة

أعلنت وزيرة المعونات البريطانية آن مارى تريفيليان تعهد بلادها بتقديم 200 مليون جنيه استرليني (248 مليون ​دولار​) ل​منظمة الصحة العالمية​ والمؤسسات الخيرية للمساعدة في إبطاء انتشار ​فيروس كورونا​ في الدول الفقيرة ومنع حدوث موجة ثانية من الإصابات. ولفتت في بيان إلى انه "في الوقت الذي يتصدى فيه أطباؤنا وأطقم التمريض المتألقون لفيروس كورونا في الداخل، نرسل الخبرات البريطانية والتمويل إلى جميع أنحاء العالم لمنع حدوث موجة مميتة ثانية تصل إلى ​المملكة المتحدة​". وقالت "فيروس كورونا لا يعرف حدود الدول ولذلك فإن قدرتنا على حماية الشعب البريطاني لن تكون فعالة إلا إذا عززنا أيضا نظم الرعاية الصحية في البلدان النامية المعرضة للخطر".

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