اشارت وكالة "واس" نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الى أنه "إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 22 آذار 2020، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما من مساء الاثنين وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر من قبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر".
وأضافت أنها "إذ تعلن ذلك لتهيب بالجميع الالتزام بالأمر حفاظا على صحتهم وسلامتهم"، مؤكدة في الوقت ذاته "استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق السعودية الثلاث عشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان يوافق على تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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