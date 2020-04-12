"تمكن من المشي".. الحكومة البريطانية تكشف تفاصيل حالة جونسون

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters جونسون خلال فترة العلاج

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن جونسون خرج من وحدة العناية الفائقة أمس الخميس بعدما قضى فيها ثلاثة أيام وإنه يتعافى الآن في غرفة بالمستشفى.

وتابع قائلا "تمكن رئيس الوزراء البريطاني من المشي لمسافات قصيرة خلال فترات استراحته في إطار الرعاية التي يتلقاها".

شاهد أيضا: كورونا يطال سياسيي ووزراء 13 دولة حول العالم.. فمن هم؟

Advertisements

مقدم من ميكروسوفت

وأضاف: "تحدث (جونسون) مع أطبائه ووجه الشكر للفريق الطبي بالكامل على العناية المذهلة التي تلقاها".



وكان جونسون قد أدخل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى سان طوماس، في لندن، ليلة الاثنين، إثر تدهور حالته من جراء إصابته بمرض كوفيد 19.