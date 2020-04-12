"تمكن من المشي".. الحكومة البريطانية تكشف تفاصيل حالة جونسون

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وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن جونسون خرج من وحدة العناية الفائقة أمس الخميس بعدما قضى فيها ثلاثة أيام وإنه يتعافى الآن في غرفة بالمستشفى.
وتابع قائلا "تمكن رئيس الوزراء البريطاني من المشي لمسافات قصيرة خلال فترات استراحته في إطار الرعاية التي يتلقاها".
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مقدم من ميكروسوفت
وأضاف: "تحدث (جونسون) مع أطبائه ووجه الشكر للفريق الطبي بالكامل على العناية المذهلة التي تلقاها".
وكان جونسون قد أدخل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى سان طوماس، في لندن، ليلة الاثنين، إثر تدهور حالته من جراء إصابته بمرض كوفيد 19.
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